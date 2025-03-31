Ağrı Valisi Koç’tan Bayram Ziyaretleri

VALİ KOÇ BAYRAM ZİYARETLERİ YAPTI

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

HUZUREVİNDE BAYRAM KUTLAMASI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, bayram ziyaretleri kapsamındaki ilk durağı olarak Huzurevi’ni seçti. Burada bulunan yaşlıların bayramını kutlayan Vali Koç, “bayramların en güzel yanının büyüklerle paylaşılan anlar” olduğunu belirtti. Büyüklerin hayır dualarını almak için onlarla vakit geçirdi.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ ZİYARETİ

Daha sonra, eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret eden Vali Koç, devletin koruması altında bulunan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların bayram sevincine ortak olan Koç çifti, onlarla yakından ilgilendi ve eğlenceli anlar geçirdi.

ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ZİYARETİ

Vali Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni de ziyaret ederek bayramda görevde olan personelin bayramını kutladı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan personelin gayretini takdir eden Vali Koç, “kolaylıklar diledi”.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE BAYRAMLAŞMA

Son olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Koç, burada tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Koç, sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için teşekkür ederek bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini umdu.