Ağrı Valisi Mustafa Koç, İMKB Gazi Ortaokulu’nu Ziyaret Etti

EĞİTİM ZİYARETİ

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 1 Mart’ta gerçekleşen iftar programında misafir oldukları Tunca Ailesi’nin oğlu Baran Şiyar Tunca’nın davetiyle İMKB Gazi Ortaokulu’nu ziyaret etti. Vali Koç, burada öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek sınıfları gezdi, çocuklarla sohbet etti ve onların hayallerini, taleplerini dinleyerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler vererek eğitimin önemine dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Vali Koç, “1 Mart’ta iftar sofrasına konuk olduğumuz Tunca Ailesi’nin oğlu Baran Şiyar Tunca evladımızın daveti üzerine İMKB Gazi Ortaokulu’nu ziyaret ettik. Özel eğitim sınıfında öğrenim gören Baran ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek onların dünyasına ortak olduk, sohbet edip güzel vakit geçirdik. Onların gözlerindeki ışık ve hayata olan bağlılıkları bizlere umut verdi.” diyor. Ayrıca, okulun değerli öğretmenleri ve öğrencileriyle eğitim üzerine sohbet ederek, onların taleplerini ve beklentilerini dinledi. “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” sözlerini de ekliyor.

DEVAMLI ZİYARETLER

Vali Koç, okul ziyaretlerine devam edeceğini vurgulayarak, öğrencilerle geçirdiği zamana verdiği önemi dile getiriyor. “Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı görmek, onların hayallerini dinlemek bizleri mutlu ediyor. Eğitimi ve çocuklarımızı desteklemek için her zaman yanlarında olacağız.” ifadeleriyle desteklerini sürdüreceğini belirtiyor. Ayrıca, öğretmenlerle de görüşüp eğitimde kaliteyi artırma konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Ziyaretten memnun kalan öğrenciler ve öğretmenler, Vali Koç’a teşekkürlerini iletti.