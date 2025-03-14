Ağrı Valisi Vatandaşlarla Ramazan Buluşması Yaptı

AĞRI VALİSİNİN RAMAZAN ZİYARETLERİ

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak için kent merkezinde esnaf ve halkla bir araya geliyor. Vali Koç, bu ziyaretler kapsamında iş yerlerine girerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor. Esnafın taleplerini dinleyen Koç, tek tek sohbet ettiği esnafla Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekiyor. Cadde boyunca yürüyerek vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Koç, her yaştan insanın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

HALKIN MİSAFİRPERVERLİĞİNE VURGU

Ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, Ağrı halkının misafirperverliğine değinen Koç, “Ramazan ayının ruhuna uygun olarak esnafımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Onların dertlerini, taleplerini dinlemek bizim en büyük sorumluluğumuz. Ağrı’nın her köşesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla iç içe olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor. Esnaf ve vatandaşlar, Vali Koç’un samimi ve mütevazı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ediyor.