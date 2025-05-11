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Ağrı Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

VALİ KOÇ’TAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Anneler Günü vesilesiyle Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay’ı evinde ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Koç, aileyle bir süre sohbet ediyor. Aziz şehidin emaneti olan ailesinin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Vali Koç, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getiriyor.

VALİ KOÇ’TAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Şehit annesinin dualarıyla vatan güçlenir, millet yücelir. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, milletimizin en kutsal emanetidir” diyor Vali Koç. Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, ziyaret sona ererken Azize Günay’ın Anneler Günü’nü kutlayarak ona çiçek takdim ediyorlar.

AZİZE GÜNAY’DAN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Azize Günay, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Koç ve eşine teşekkür ediyor. Böyle anlamlı bir ziyarette bulunmak, şehit ailelerine olan desteklerini gösteriyor.

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