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Ağrılı Boksörlerden İl Müdürüne Ziyaret

SPORCULAR BAŞARILARINI PAYLAŞTI

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinde başarı kazanan Ağrılı boksörleri makamında ağırlayarak tebrik etti. 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Konya’da yapılan Ali Kılınçoğlu ve Turhan Çumralıgil 100. Yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Sezgin Acar ile Karadağ’ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Kupası’nda Ağrı’yı ve Türkiye’yi temsil eden Ramazan Alptekin, Çelebi’yi ziyaret etti.

DESTEKLERİ SÜRECEK

Çelebi, sporcuların kazandığı başarılar için övgüde bulunarak antrenörleri Volkan Sarı’yı da tebrik etti. Sporculara her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Çelebi, aynı zamanda onların gelecek hedefleri hakkında sohbet etti ve başarılarının devamını diledi. Boksörler, kendilerine sağlanan destek için İl Müdürü Çelebi’ye teşekkürlerini iletti.

HEDİYE VE FOTOĞRAF

Ziyaretin sona ermesiyle birlikte Çelebi, sporculara eşofman takımı hediye etti ve yeni müsabakalarda başarılı olmalarını temenni etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

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