Ağrılı Güreşçilerden Erzurum’da Büyük Başarı

ÖNEMLİ DERECELER ELDEN EDİLDİ

Erzurum’da gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Küçükler Grup Birinciliği Yarışmaları’nda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları önemli başarılar elde etti. Farklı illerden birçok sporcunun katıldığı bu müsabakalarda Ağrılı güreşçiler kürsüde yer almayı başardı.

KÜRSÜDE AĞRILI SPORCULAR

Ağrı’yı temsil eden sporculardan Şervan Kaçar, gösterdiği üstün performansla birincilik elde ederek altın madalyaya uzandı. Mirbey Bak, yarışmada ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı. Diğer yandan, Emre Yıldırım, Furkan Aydemir, Halit Ali Çelik ve Hamza Gültekin ise üçüncülük dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvada mücadele eden sporcuları tebrik etti ve “Sporcularımızı göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tür organizasyonlarda elde edilen dereceler, gençlerimizin spora olan ilgisini artırırken, ilimizin güreşteki başarı grafiğini de yukarı taşımaktadır. Destek veren antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazanarak Ağrı’yı üst düzey organizasyonlarda temsil etme fırsatını elde etmiş oldu.