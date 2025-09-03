Ağustos 2025 Enflasyon Oranı Belirlendi

ENFLASYON ORANI GÜNDEMDE

Türkiye ekonomisinin dikkate aldığı temel göstergelerden biri olan enflasyon oranı, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla yeniden önem kazandı. Piyasaların merakla beklediği duyuru, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül 2025 tarihinde yapıldı. Peki, 2025 Ağustos ayı enflasyonu ne seviyede? Türkiye ekonomisinin yapısı, Ağustos 2025 enflasyon verileri ile tekrar şekilleniyor. TÜİK’in yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile birlikte şu veriler gün yüzüne çıktı: Aylık artış: %2,04, yıllık enflasyon oranı: %32,95. Bu veriler, piyasaların beklediği soruları resmî olarak yanıtlamış oldu. Enflasyon oranı, gündelik yaşamı etkileyen çeşitli unsurlarda belirleyici bir rol oynuyor.

KİRA VE ZAM DEĞERLENDİRMELERİ

Kira artış oranları, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sözleşmelerde üst sınırı belirliyor. Ayrıca, memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon farkı büyük bir önem taşımaktadır. Şirketlerin tahsilatları ve bütçe planlamaları açısından fiyat artışları, mali stratejilerin yenilenmesini zorunlu kılıyor. TÜİK’in sağladığı veriler, ekonomi aktörlerine ve vatandaşlara net bir çerçeve sunarak aylık %2,04 ve yıllık %32,95 oranlarıyla birlikte tüm sosyal konuların merkezinde “enflasyon”un yer almasını sağladı.

AĞUSTOS 2025 ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK’in resmi açıklaması ile birlikte Ağustos ayı enflasyon oranları netlik kazandı: Aylık %2,04, yıllık %32,95. Bu bilgiler, genel ekonomik durum ve gelecek planlamaları açısından kritik önem taşıyor, çünkü enflasyon oranı birçok sektörü doğrudan etkiliyor.