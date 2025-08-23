Haberler

Ağustos 23’te Avrupa’da Maçlar Yapılacak

AVRUPA’DA HEYECAN DORUKTA

23 Ağustos Cumartesi akşamı, Avrupa futbolunda heyecan zirveye ulaşacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemeleri kapsamında takımlar, bir üst tura geçmek için kıyasıya mücadele ederken, tempolu oyunlar ve etkileyici atmosferler futbolseverlerin ilgisini çekecek.

KRİTİK KARŞILAŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR

Bu kritik karşılaşmalar, takımların geleceğini belirleyecek ve heyecan dolu anlara sahne olacak. Futbolseverler, ekran başında bu karşılaşmaları heyecanla takip edecek. Avrupa’daki bu gelişmelerin tüm detayları haberimizde yer alıyor!

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

