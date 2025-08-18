Ağustos Dolunayı Etkileri Büyük Olacak

AY DÖNGÜLERİNİN ÖNEMİ

Astrolojide Ay’ın evreleri, insan ruhu ve bedeninde çeşitli etkiler bıraktığına inanılan önemli unsurlardır. Özellikle dolunay, bu evrelerden en dikkat çekeni olarak öne çıkıyor. 2025 yılı boyunca toplamda 12 dolunay ve 12 yeni ay evresi yaşanması bekleniyor. Dolunay ile ilgili tüm bilgiler, haberin devamında ayrıntılı olarak yer alıyor.

2025 AĞUSTOS DOLUNAYI HAKKINDA DETAYLAR

Ağustos ayı dolunayı, 30 Ağustos gecesi saat 22:15 civarında gerçekleşecek. Bu büyüleyici astronomik olay, gökyüzü tutkunları ve astroloji meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekte. Dolunay, duygusal yoğunluk ve farkındalık artışı ile ilişkili olarak yorumlanıyor. Gecenin huzurunda gökyüzüne bakmayı sevenler için bu tarih, önemli bir fırsat sunuyor.

DOLUNAYIN ETKİLERİ VE AŞAMALARI

Ağustos dolunayı, doğada ve insan psikolojisinde belirgin değişimlerin yaşanacağına inanılan bir dönem. Bu ay, enerjiyi artırırken duygusal yoğunlukları da tetikleyebiliyor. Ayrıca, ilişkilerde ve kişisel karar alma süreçlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu dolunay dönemi, yeni başlangıçlar için fırsatlar sunarken, geçmişle yüzleşmelerin de yaşanabileceği bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor.