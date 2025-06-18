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Ağustos-Ekim Uçuşları Artıyor, İlgi Çekiyor

AĞUSTOS VE EKİM AYLARINDA SUNULAN EK KAPASİTE

Ağustos ile ekim ayları arasında sağlanan ek kapasite, Londra Gatwick, Londra Stansted, Bristol ve Birmingham’dan Antalya uçuşlarını, ayrıca Edinburgh’dan Dalaman uçuşlarını kapsıyor. Türkiye’nin en Çok tercih edilen tatil noktaları arasında yer alan Antalya ve Dalaman, doğal güzellikleri ve zengin turistik olanakları ile Birleşik Krallık’tan gelen ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor.

KAPASİTE ARTIRIMININ HIZLANDIRILMASIYLA AMACIMIZ

Daha fazla yolcunun Türkiye’nin popüler tatil bölgelerini keşfetmesini amaçlayan SunExpress, kapasite artışı ile Birleşik Krallık’tan Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Deniz ve güneş turizminin yanı sıra kültürel, arkeolojik, gastronomik ve spor odaklı seyahat türlerine de hitap eden uçuş ağı ile SunExpress, Türkiye’nin çeşitli noktalarına doğrudan ulaşım sağlayarak farklı seyahat deneyimlerini mümkün kılıyor.

FİLO VE SEFER HEDEFLERİ

85 uçaklık filosu ile 35 ülkede toplamda 237 noktaya direkt sefer düzenleyen hava yolu, bu yıl yaklaşık 17 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Ulaşım ağını genişleterek daha fazla gezginin Türkiye’yi ziyaret etmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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