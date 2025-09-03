Ağustos Enflasyon Rakamları Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına yönelik enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. TÜİK’in verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterirken, bir önceki yılın Aralık ayına göre artış oranı yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,95 oldu. Ayrıca on iki aylık ortalamalara göre enflasyon artışı yüzde 39,62 olarak kaydedildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE’nin yüzde 1,79 artacağını öngörmüştü. Gerçekleşen veriler enflasyon beklentilerini aştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayında E-TÜFE’nin yüzde 3,23 arttığını bildirdi. Aynı zamanda ENAG’a göre son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışı ise yüzde 65,49 seviyesine ulaştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin ağustosta aylık yüzde 1,84 ve yıllık yüzde 40,83 oranında yükseldiğini açıkladı. TÜİK’in daha önceki verilerine göre temmuzda tüketici enflasyonu, aylık yüzde 2,06 ve yıllık yüzde 33,52 olarak gerçekleşmişti.

Yıllık ARTIKLARDA SEKTÖRLERİN DURUMU

Yıllık artışlarda, en yüksek ağırlığa sahip olan 3 ana harcama grubunun değişimleri şöyle gerçekleşti: gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış yaşandı. Bu ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 olarak belirlendi. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 60,91 ile eğitimde kaydedildi.

Aylık ARTIKLAR VE ETKİLERİ

Aylık bazda en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun artışları ise şu şekilde gerçekleşti: gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış kaydedildi. Bu ana grupların aylık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış, yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.

ENDÜSTRİK VE TEMEL BAŞLIKLARDAKİ GELİŞMELER

Ağustos 2025 itibarıyla, endekste kapsanan toplam 143 temel başlıktan 20’sinin endeksinde düşüş görüldü, 4 temel başlığın endeksinde ise herhangi bir değişim yaşanmadı. 119 temel başlığın endeksinde artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak belirlendi.