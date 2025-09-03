Ağustos Enflasyonu Yüzde 2.04 Arttı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri netlik kazandı. Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2.04 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32.95 seviyesine ulaştı. Bu verilerle birlikte eylül ayında uygulanabilecek iş yeri ve konut kira zam oranları da belirlendi.

KİRA ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Eylül ayında konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 39.62 olarak ön plana çıktı. Böylece, kira kontrat süreleri bu ay dolan konut ve işletme sahipleri, kiralarına yüzde 39.62 oranında bir artış yaparak yeni ödemelerini gerçekleştirebilecek. Geçtiğimiz ay ise kira zam oranı yüzde 43.23 olarak belirlenmişti.

KİRA ARTIŞ HESAPLAMALARI

Ağustos ayındaki yıla ait örnek bir konut kirası 40.000 TL olarak alındığında, bu kiranın artış oranı yüzde 39.62 olabiliyor. Böylece Eylül 2025’te uygulanacak kira artışı toplamda 15.848 TL olacak. Dolayısıyla yeni kira bedeli, 55.848 TL olarak hesaplanıyor.