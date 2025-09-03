Ağustos Enflasyonu Yüzde 32,95 Oldu

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANMIŞTIR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Verilere göre, ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2.04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32.95 olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte eylül ayında uygulanacak iş yerleri ve konutlar için kira zam oranları da netleşti.

KİRA ZAM ORANI BELİRLENMİŞTİR

Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı yüzde 39.62 olarak belirlendi. Böylelikle, eylül ayında kira sözleşmesi sona erecek konut ve iş yeri sahipleri, kiralarına yüzde 39.62 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçen ayki zam oranı ise yüzde 43.23 seviyesindeydi.

KİRA ARTIŞI HESAPLANMIŞTIR

Ocak ayından itibaren kira artış oranları şu şekilde gerçekleşmiştir; Ocak: 56,35, Şubat: 53,83, Mart: 51,2, Nisan: 48,73, Mayıs: 45,80, Haziran: 43,23, Ağustos: 41,13 ve Eylül: 39,62. Örnek bir konut kirası 40.000 TL üzerinden hesaplandığında, kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendiğinde, Eylül 2025’teki kira artış tutarı 15.848 TL (40.000×0.3962) olacak. Bu durumda Eylül 2025 kira artış oranı dâhil yeni kira tutarı 55.848 TL (40.000+15.848) olarak belirleniyor.