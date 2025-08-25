Ağustos’ta Denetimlerde 2 Bin 235 Ceza

DENETİM RAPORU

24 Ağustos tarihlerinde yapılan kontrollerde 2 bin 235 araç sürücüsüne ceza uygulandı ve 187 araç trafikten men edildi. Düzce’de Jandarma ile Polis trafik ekipleri, son bir haftada trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla 13 bin 600 araç ve motosikleti denetledi.

CEZA VE İŞLEMLER

Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 235 sürücüye idari para cezası verildi. Alkollü araç kullanan 31 sürücüye de işlem yapıldı. Ayrıca, 187 araç trafikten men edildi. Ekipler, ehliyetsiz sürücülere, emniyet kemerine, ışık donanımına, araçlarında teknik değişiklik yapanlara, kırmızı ışık ihlali yapanlara, hız kurallarına uymayanlara, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyenlere ve cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimlerin artırılacağını bildirdi.