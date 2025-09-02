Ağustos’ta En Çok Satılan Tesla Y

AĞUSTOS AYINDAKİ SATIŞ REKORU

Ağustos ayında en dikkat çeken araç Tesla Model Y oldu. 8 bin 730 adetlik satışla elektrikli otomobil segmentinde açık ara lider konuma yükselen Model Y, genel otomobil pazarında ise ikinci sırada yer aldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına rağmen devam eden talep, Tesla’nın Türkiye’de “fiyat/performans” yönünden en mantıklı tercihlerden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Haziran ayında gerçekleştirdiği 7 bin 235 adetlik satış hacmiyle de otomobil pazarında liderliği ele geçirmişti.

TESLA’NIN ÜRETİMİ VE SATIŞLARI

45 günde araç teslimatının gerçekleşmesiyle birlikte, Tesla satışlarını elinde bulunan envanterle gerçekleştirdi. Ağustos ayında elde ettiği satış rakamları, Berlin’deki Gigafactory’nin neredeyse 1 aylık üretiminin yarısının Türkiye’ye gönderildiğini gösteriyor. Haziran ayındaki satış rekoru, şirket sahibi Elon Musk’ın dikkatini çekerek Twitter üzerinden Tesla’nın Türkiye’deki liderliğine dair bir paylaşım yapılmasına neden oldu.

Marka itibarıyla satış sıralamasında 9 bin 561 adetle Renault zirvede yer alıyor. Tesla ikinci sırayı alırken, üçüncü sırada 5 bin 951 satışla Fiat bulunuyor. Ancak Fiat, geçen yılın aynı dönemine göre %11,97’lik bir düşüş yaşadı. Volkswagen 5 bin 602 adet ile dördüncü sırada, bu sırada %6 artış kaydediyor. Hyundai 5 bin 249 satışla beşinci sırada ve %26,36 artış gösteriyor. Toyota ise %90 büyüyerek 5 bin 109 adetle altıncı sırada yer alıyor. BYD, %3668 gibi rekor bir artışla 2 bin 600 satış yapmaya başardı. Diğer taraftan bazı markalar için tablo olumsuz, Chery %35,52 oranında düşüşle 2 bin 349 adet satarken, Honda %38,98 gerileyerek 1.514 satış gerçekleştirdi. Kia ise %34,77 düşüşle 1.366 adede geriledi.