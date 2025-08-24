Ağustos’ta Kozan’da Biber Satışı Var

KOZAN’DA SALÇA SEZONU BAŞLADI

Adana’nın Kozan ilçesinde her yıl ağustos ortalarında başlayarak yoğunlaşan salça sezonu, tırlarla getirilen tonlarca biberin satışa sunulmasıyla devam ediyor. Bu dönemde, vatandaşlar salça yapmak üzere satın aldıkları biberleri taşımada genellikle eski model otomobilleri ve Toros aracı tercih ediyor. Araçların bagajları, tavanları ve koltukları biber çuvallarıyla dolup taşıyor. Bu manzara, biberle kaplanan araçları görsel olarak hem ilginç hem de renkli kılıyor.

VEYSEL KIZILDAĞ’IN AÇIKLAMALARI

Veysel Kızıldağ, kendisi ve akrabaları için 900 kilo salçalık biber satın aldıklarını belirterek, “Bu Toros dağları taşları aşar gider. Her şeyin kahrını bu çeker. Biz buna yeri gelir 14 kişi bineriz” diye konuşuyor. Toros’un dayanıklılığına dikkat çeken Kızıldağ, bu araçların taşıma kapasitesini vurguluyor.

BİBER SATIŞ FİYATLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Biber satıcısı Erkan Kırgız, bu yıl biberin 17-18 TL’den satıldığını belirtiyor. Kırgız, “Adanalılar kendi salçasını kendi yapıyor. Vatandaşlar alırken yeşil ve çürük biber olmamasına dikkat etmeli. 100 kilo biberden 23 kilo salça çıkıyor” diyerek, salça yapımında dikkat edilmesi gereken unsurları aktarıyor. Adana’nın bu geleneksel alışkanlığı, yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor.