Haberler

Ağustos’ta Patates Ucuzladı, Hava Yolu Artışta

AĞUSTOSTA FİYAT DÜŞÜŞÜ YAŞAYAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün patates oldu. Tüketici fiyatları bazında bu ürün, yüzde 10,4 oranında ucuzladı. Bu durumu izleyen diğer ürünler ise büyük fiyat artışları yaşadı.

AĞUSTOSTA FİYAT ARTIŞLARI

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı, ağustosta yüzde 36,43 oranında bir fiyat artışı gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki artışın ardından, gazete ve dergilerde yüzde 16,32, un ve diğer tahıllarda ise yüzde 8,14 oranında fiyat artışları kaydedildi. Fiyat artışları gösteren diğer ürünler arasında, ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 oranında arttı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
Haberler

İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.