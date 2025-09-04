Ağustos’ta Patates Ucuzladı, Hava Yolu Artışta

AĞUSTOSTA FİYAT DÜŞÜŞÜ YAŞAYAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün patates oldu. Tüketici fiyatları bazında bu ürün, yüzde 10,4 oranında ucuzladı. Bu durumu izleyen diğer ürünler ise büyük fiyat artışları yaşadı.

AĞUSTOSTA FİYAT ARTIŞLARI

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı, ağustosta yüzde 36,43 oranında bir fiyat artışı gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığındaki artışın ardından, gazete ve dergilerde yüzde 16,32, un ve diğer tahıllarda ise yüzde 8,14 oranında fiyat artışları kaydedildi. Fiyat artışları gösteren diğer ürünler arasında, ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 oranında arttı.