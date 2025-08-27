Ağustos’un 30’u, resmi tatil mi?

AĞUSTOS AYINDA TATİL DURUMU

Ay sonuna gelindiğinde, 30 Ağustos’un resmi tatil olup olmadığı konusu yeniden merak ediliyor. Tatil planı yapan birçok birey, bu özel günün hangi güne geldiğini sorguluyor. 30 Ağustos ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor. Peki, 30 Ağustos gerçekten resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

ZAFER BAYRAMI REHBERİ

30 Ağustos, Türkiye’de her sene 30 Ağustos’ta resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu özel gün, devlet tarafından tatil ilan edildiğinden okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör çalışanı için izin anlamına geliyor. Ülke genelinde vatandaşlar, bu önemli günü çeşitli törenler ve etkinliklerle kutlarken, günlük yaşam da resmi tatil nedeniyle geçici olarak duruyor. Böylelikle 30 Ağustos, tarihi bir zaferin anılması yanında resmi bir tatil olarak da önemli bir yer tutuyor.

2025 TATİL TAKVİMİ

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Yarım gün çalışan kamu kurumları için bu gün, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Özel sektörde çalışan bireyler, mesai yapmaları durumunda ek mesai ücreti alma hakkına sahip bulunuyor. Bu durum, kamu ve özel sektör çalışanları için farklı tatil ve çalışma uygulamalarının geçerli olabileceğini gösteriyor.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

29 Ağustos’ta yarım gün tatil olup olmayacağı konusu da vatandaşların gündeminde bulunuyor. Ancak, 29 Ağustos resmi tatil olarak sayılmıyor ve yarım gün tatil uygulaması yok. Çalışanlar, bu tarihte normal mesai saatlerinde görevlerine devam edecek. Öte yandan, resmi tatil olan 30 Ağustos’ta tamamen izin veriliyor.