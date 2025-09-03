Ağustosun Fiyat Şampiyonu Belli Oldu

EN YÜKSEK ARTAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yolu yolcu taşımacılığı yüzde 36,43 ile zirvede yer aldı. Bunu, yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler izliyor. Ayrıca, un ve diğer tahıllar yüzde 8,14’lük artışları ile dikkat çekiyor. Fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında ekmek, yüzde 8,11, sigaralar, yüzde 6,36, toz kakao, yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 5,92 ile yer alıyor.

EN FAZLA AZALAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında en fazla ucuzlayan ürün patates oldu ve fiyatı yüzde 10,4 geriledi. Patatesteki bu düşüşü, çocuk giyim yüzde 2,86, mutfak mobilyaları yüzde 2,06, şarküteri ürünleri yüzde 1,97 ve televizyon fiyatları yüzde 1,87 ile izliyor. Ağustos ayı boyunca bu ürünlerdeki fiyat değişimleri, tüketici fiyatları endeksinde önemli bir etki yarattı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları endeksine dair aylık bazda artış ve azalış gösteren diğer ürünlerin değişim oranları da bu bilgiler ışığında şekillendi.