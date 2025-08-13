Ağzından Çıkan Her Kelime Ele Veriyor

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİNE TEPKİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Özcan, “Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Erdoğan’a sokak ağzıyla konuşmak hadsizlikten öte ahlaksızlıktır” diyerek tepki gösterdi. Bu durum, CHP içinde yaşanan Aydın kriziyle beraber siyasi tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

CHP’DE ALIŞILMADIK SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yönelik sert açıklamalarında “lan” kelimesini kullanarak dikkat çekti. Özellikle Aydın’daki belediye başkanlıkları üzerinden partisinden ayrılan isimleri hedef alan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Lan sen Aydın’da tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, siyasi tartışmaları daha da kızıştırdı. Ayrıca, Özel’in CHP’li Efeler İlçe Başkanı’na yönelik “namussuz” ifadeleri de dikkat çekici oldu.

AK PARTİ’DEN CEVAP GECİKMEDİ

AK Parti cephesi, Özgür Özel’in sert sözlerine yanıt verirken, Hakan Han Özcan, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaseti bırakıp terbiyesizliğe soyunmuş. Sen önce Aydın’da değil, kendi partinde bile tutunamayan koltuğunu kaybetmemeye bak! Ağzından çıkan her kelime, seviyeni ve çapını ele veriyor. Unutma; o koltuk emanettir, milletin liderine dil uzatmak ise haddin değildir!” Bu sözler, siyasi arenadaki gergin durumu daha da yakıcı hale getiriyor.