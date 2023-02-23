Ahbap Derneği’nin denetlenmesi için başvuru

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği’nin denetlenmesi için başvuruda bulundu.

Kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla deprem bölgesine yapılan yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı’na başvurduğunu açıkladı.

Türkiye’yi hüzne boğan deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için tüm kurumlar ve vatandaşlar büyük çaba sarf ediyor. Ünlüler dünyası da afet bölgesine yönelik yardım kampanyaları için ilk andan itibaren tek yürek olmuş durumda. Bu isimlerden biri de kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla önemli projelere imza atan Haluk Levent oldu.

11 Şubat’ta Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Kıvanç Kasabalı ve Aleyna Tilki gibi ünlü isimler ile kamera karşısına geçen Haluk Levent, binlerce kişinin yaptığı bağışlar sonrası yardım bütçesini 850 milyon TL olarak belirlediklerini açıklamıştı. Hatay’a 2 bin aile için konteynerler gitmeye başlayacağını duyuran Levent, “Okulları onaracağız. Yaşlılar için bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları açacağız” demişti.