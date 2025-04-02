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Ahi Esnafını Zor Duruma Düşürmeyin

BOYKOT ÇAĞRILARINA YANIT

Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, boykot çağrılarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Güner, “Ahi esnafını zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıyız” dedi.

ESNAFIN ÖNEMİ VE GÜNDEMİ

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Esnaf ve sanatkarımız kendi öz sermayesi olmayan, günlük kazancıyla geçimini sağlamaya çalışan bu nedenle desteğe her zaman ihtiyaç duyan bir kesimdir. Ülkemizde oluşabilecek en küçük olumsuzlukta, tabi afet ve siyasi krizlerde en önce etkilenen kesim küçük esnafımızdır. Bu nedenle Ahi esnafını zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıyız” ifadeleri yer aldı.

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