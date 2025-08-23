Ahid Derneği, Olağan Genel Kurulunu Yaptı

AHİD GENEL KURULU YAPILDI

AHİD Derneği, 17’nci Olağan Genel Kurulu’nu dernek genel merkezinde gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen bu önemli toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan heyeti belirlendikten sonra, derneğin faaliyet ve denetim raporları okundu ve oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurula katılanlar arasında mevcut başkan Hilmi Yaman, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan gibi siyasi figürler yer aldı. Ayrıca, oda başkanları ve dernek üyeleri de etkinliğe katılım sağladı.

AHİD’İN ÖNEMİ VURGULANDI

AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, derneğin hem Ankara’da hem de Türkiye genelinde önemli bir sivil toplum örgütü haline geldiğini belirtti. Yaman, “Ankara’da adından söz edilen hatta Türkiye’de sivil toplum denildiğinde akla ilk gelen sivil toplumlardan birisi olduk. Bu AHİD sevdalılarının desteği ve katkısı ile oldu” ifadesini kullandı. Dernek, geçmiş dönemde çocuklar, kadınlar ve engelliler üzerine başarılı projeler gerçekleştirdiğini de dile getirdi.

ANKARA’NIN STRATEJİK KONUMU

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’nın sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, Türk dünyasının da başkenti olduğunu vurguladı. Oktay, “Ankara, Cumhuriyetin başkenti ve şimdi de Türk dünyasının başkentidir. Bu şehir, geçmişten bugüne geleceği yansıtıyor” dedi. Yeşil alan koridoru ihtiyacına da dikkat çeken Oktay, Ankara’nın turizm potansiyelinin oldukça düşük olduğunu ifade etti. Turist sayısının 2024 hedefleri doğrultusunda oldukça düşük olduğunu belirterek, “Ankara’nın turizmden aldığı pay koca bir sıfır. Bu Ankara’ya yakışmaz” şeklinde konuştu.