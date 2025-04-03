Ahilik Geleneği Üretimle Ekonomi Mücadelesi Veriyor

AHİLİK GELENEĞİ VE EKONOMİK SORUNLARLA MÜCADELE

Kırşehir’de Ahilik geleneğini devam ettiren esnaf, ekonomik zorluklar karşısında boykot ve protesto yöntemleri yerine üretim ve çalışmayı artırmayı benimsiyor. Ahilik Kültürü’nün merkezi olarak bilinen Kırşehir’deki yerel esnaf, ekonomik dalgalanmalara karşı ortak bir tutum sergiliyor. Ahi esnafı, sorunların çözümünün üretimde yattığını ifade ederek işlerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını vurguluyor.

ÜRETİM VURGUSU VE DEVLET DESTEKLEME

Konu hakkında görüş bildiren ve şehirde berberlik yapan Mustafa Demir, “Biz Ahi esnafıyız. Bizlerin hedefi çalışmak üzerine, boykot söylemlerine de karşıyız. Ahi esnafı olarak bayram öncesinde de sonrasında da çalışmalarımızı sürdürdük. Bizler üreteceğiz ve bizlerden sonraki nesiller rahat nefes alacak. Devletimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

BOYKOT YERİNE ÜRETİM

Şehirde ikinci çarşıda konfeksiyon dükkanı işleten İsa Yılmaz ise “Boykot falan yok. Biz, devletin ve milletin yanındayız. Bu vatan varsa bizler varız, vatan yoksa bizler zaten yokuz. Birilerinin çağrıları sonrasında da bu millet boykot yapmaz. Kimse ‘kendini zeki milleti aptal sanmasın'” dedi. Terzilik yapan Levent Çalışır da, “Boykot yok kardeşim sadece üretim var” diye belirtti.