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Ahırda Ölü Bulunan Kişi İçin Soruşturma

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OLAYIN KAYNAĞI

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Taşburun Mahallesi’nde, bir çocuk babası olan Osman Yılmaz’ın, kendi ahırında tüfekle vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde bulunduğu bildirildi. Durum hakkında bilgi verildikten sonra bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ÖLÜM DURUMU TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında yaptıkları kontrol sonucunda Osman Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin sona ermesinin ardından Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hakkında çok yönlü bir çalışma başlattı. Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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