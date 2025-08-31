Ahıska Türkü Çifti Üzüm Yetiştiriyor

AHISKA TÜRKÜLERİ’NİN GEÇİM KAYNAĞI: ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türklerinden Faik ve Gülşen Binali çifti, Ukrayna’dan getirdikleri fidanlarla 300 metrekarelik bahçelerinde 70 farklı üzüm çeşidi yetiştirerek geçimlerini sağlıyor. 14 Kasım 1944’te Sovyetler Birliği tarafından Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Binali ailesi, Türkiye’ye 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla getirildi. Bazı aileler, kendileri için yaptırılan TOKİ konutlarına yerleştirildi.

ÜZÜMLERİYLE GEÇİM SAĞLIYORLAR

Faik ve Gülşen Binali çifti, yıllar içinde ürettikleri ekşi, tatlı, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil gibi çeşitli üzüm türlerini satarak tarımsal üretimle geçimlerini sürdürdü ve köy halkıyla güçlü bağlar kurdu. 75 yaşındaki Faik Binali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ikinci baba yeri olarak gördüğüm Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde geldik” dedi. Erzincan’a yerleştiklerinden bu yana huzur içinde yaşadıklarını ve “70 çeşit üzümüm var, burada da çoğaltıyorum. Burada 300 metrekarelik alanda üzüm ektik, buradan kazandığımız ile geçiniyoruz. Yiyenler dua ediyor” diye belirtti.

RIZIK VE SELAMET İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Binali, her sabah ezandan önce kalkarak bağda çalıştıklarını ve “Allah bize rızkımızı da sağlığımızı da veriyor. Bu yerin halkından çok razıyız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan minnetini ifade eden Binali, “Ev verdi, gaz verdi, toprak verdi. Ne lazım olsa verdi” şeklinde konuştu. Kendisine yemek ikram etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

HİKAYE DEVE EDİYOR

57 yaşındaki eşi Gülşen Binali, eşine her zaman destek olduğunu belirtti. Ukrayna’daki savaş sebebiyle zorlu koşullarda Türkiye’ye geldiklerini ifade eden Gülşen Binali, “Sadece fideleri yanımıza aldık. Bir kat döşek ile geldik. Döşek ile üzüm çubuklarını getirdik” dedi. Bugün ise onların yetiştirdiği üzümlerin satışa çıktığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtip, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Türkiye’ye geldiklerini vurguladı.