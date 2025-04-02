Ahlat Halkı CHP Boykotuna Uymadı

HALK BOYKOTA UYMADI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, CHP’nin boykot çağrısına rağmen vatandaşlar normal bir gün gibi alışveriş yapmaya devam etti. İlçe esnafı, bayram sonrası iş yerlerini açar açmaz, vatandaşlar da alışveriş merkezlerini doldurarak ihtiyaçlarını karşıladı. 1 günlük alışveriş yapmama boykotuna katılmayan Ahlat halkı, yerli ürünlerden alışveriş yaptı.

VATANDAŞLARDAN BOYKOT AÇIKLAMASI

Market alışverişi yapan Yunus Nazlı, “Bugün boykot çağrıları vardı. Çağrılara uymadık geldik, ülkemizin yerli ve milli ürünlerini aldık. Evimizin tüm ihtiyacını gördük. Aynı zamanda biz sadece boykot işlemlerimizi katil siyonist İsrail’in mallarına yapıyoruz. Ülkemizin yanındayız. Milli ürünlerimize sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkıp alalım. Boykot çağrılarına uymayalım” şeklinde düşüncelerini ifade etti.