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Ahlat Halkı CHP’nin Boykot Çağrısını Reddetti

VATANDAŞLAR BOYKOT ÇAĞRISINA UYMADI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, vatandaşlar CHP’nin yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi. Yerel halk, günlük alışverişlerini sürdürüyor ve marketleri normal günlerde olduğu gibi dolduruyordu. Ahlat’ta, CHP tarafından gerçekleştirilen 1 günlük alışveriş yapmama boykotu sadece çağrıda kaldı.

BAYRAM SONRASI SOHBETLER İŞ YERLERİNİ DOLDURDU

Bayram sonrası ilçe esnafı iş yerlerini açarken, vatandaşlar da alışverişlerini yaparak günlük ihtiyaçlarını gidermeye devam etti. Boykota katılmayan halk, alışverişlerini yerli ve milli ürünlerden yana kullandıklarını belirtti. Marketten alışveriş yapan vatandaşlardan biri olan Yunus Nazlı, “Bugün boykot çağrıları vardı. Çağrılara uymadık geldik ülkemizin yerli ve milli ürünlerini aldık. Evimizin tüm ihtiyacını gördük” dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERE DESTEK ÇAĞRISI

Nazlı, boykotlarını yalnızca “katil Siyonist İsrail’in mallarına” yönlendirdiklerini vurguladı ve “Ülkemizin yanındayız. Milli ürünlerimize sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkıp alalım. Boykot çağrılarına uymayalım” ifadesini kullandı. Bu sözler, Ahlat’taki halkın yerli ürünlere olan bağlılığını ve boykot çağrısına karşı duruşunu gösterdi.

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