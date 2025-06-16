Ahlat’ta 30 Ton Karpuz Dağıtıldı

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ KARPUZ DAĞITIMI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hayırsever bir çiftçi tarafından 30 ton karpuz, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Ahlat ve Adana’da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, Adana’da hasat ettiği karpuzların bir kısmını hemşehrilerine ücretsiz ulaştırmak için Ahlat’a gönderdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Bir tırla gönderilen 30 ton karpuz, ilçenin Selçuklu Çarşısı meydanında halka dağıtıldı. Ücretsiz karpuz almak için toplanan vatandaşlar, tırın etrafını çevirdi ve birbirleriyle yarıştı. Yoğunluktan dolayı zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşandı. Ancak, bir saat içerisinde bir tır dolusu karpuz, ilçe halkına dağıtıldı. Dağıtılan karpuzları alan vatandaşlardan Yunus Nazlı, “Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.