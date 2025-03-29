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Ahlat’ta Bayram Öncesi Çarşı Yoğunluğu

AHLAT’TA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bayram öncesi çarşı ve pazar yerlerinde yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Ramazan ayının sona ermesiyle, Ahlat’taki vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak amacıyla çarşı ve mağazalara akın etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileler ve çocukları, bayramlık alışverişi için çarşılara yöneldi.

SELÇUKLU ÇARŞISI’NDAKİ YOĞUNLUK

Özellikle ilçenin Selçuklu Çarşısı’nda yoğun bir kalabalık oluşuyor. Vatandaşlar, burada açılan tezgahlardan çocuklarına bayramlık elbiseler alırken, aynı zamanda bayramda misafirlerine ikram edecekleri tatlı ve şeker çeşitlerini almak için market ve pastanelerde de yoğunluk oluşturuyor.

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