Ahlat’ta Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

BITLIS’TE TRAFİK EĞİTİMİ FAALİYETİ

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, 954. yılı kutlanan Malazgirt Zaferi etkinlikleri esnasında, çocuklara trafik eğitimi verildi. İçişleri Bakanlığı’na ait Mobil Trafik Eğitim Tırı, kutlama programı çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi’nde yer aldı. Eğitim tırında, çocuklar ve yetişkinler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

ÇOCUKLARA UYGULAMALI TRAFİK DENEYİMİ

Eğitim kapsamında, çocuklar 4 tekerlekli bisikletlerle bir trafik deneyimi yaşadı. Oluşturulan parkurda, trafik polisleri eşliğinde bisiklet süren çocuklar; kırmızı ışık, yaya geçidi, okul geçidi gibi trafik kurallarına uygun davranmayı öğrendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan polis memuru Semih Demirel, AA muhabirine verdiği bilgide, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin 81 ili kapsadığını ifade etti.

TEORİK EĞİTİMİN DETAYLARI

Mobil Trafik Eğitim Tırı içerisinde yer alan akıllı sınıfta, çocuklara yaklaşık 15 dakikalık teorik eğitim sunuldu. Demirel, çocuklara “Trafiğin ne olduğu, trafikteki bireylerin rolleri, yaya geçitleri, emniyet kemeri kullanımı, güvenli oyun alanları ve okul servis araçları” gibi konularda bilgiler aktardıklarını belirtti. Sonrasında çocuklar, dışarıda hazırlanan parkurda bisikletle uygulamalı eğitim aldılar. Trafik bilincini erken yaşta aşılamanın amaçları arasında olduğunu vurguladı. Kutlamalar çerçevesinde çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.