Ahlat’taki köşk için onay

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban yaptığı açıklamasında Ahlat’ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün onaylandığını belirtti.

Ağustos ayında Ahlat’tan başlayan Malazgirt kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapılacağının müjdesini vermesinin ardından çalışmalar hızlanırken, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban köşkün yapımı için onay çıktığını belirtti. Çoban, Cumhurbaşkanlığı forsunun dalgalandığı 3’üncü yerin Ahlat olacağını vurgulayarak, “2012 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalar müjdeyle sonuçlandı. O dönem bu teklifi Devlet Bahçeli Beye de götürmüştüm. Allah razı olsun, onun da desteklerini gördük ve basında açıklamalarıyla desteklemişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Ahlatımızda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü onaylandı. Bu vesile ile Ahlatımız; İstanbul ve Ankara’dan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun dalgalanacağı 3’üncü yer olacak. Gerek bölgemizde gerekse ülkemizde hak ettiği değeri görecektir. Nihayetinde Kale mevkiinde 32 bin metrekarelik bir alanı da bu iş için Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Bu da kabul gördü. Süratle işlemler başladı ve Cumhurbaşkanımız kendi mimarını göndererek projelendirdi. Şimdi de yapım işlemleri için süreç tamamlandı. Müjdeyi buradan tüm ilimize, Ahlatlılara ve şark illerine veriyorum” dedi.

Süreci de çok hızlı bir şekilde ele aldıklarını ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü 2019 yılı 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak kutlamalara yetiştirmeye çalışacaklarını belirten Belediye Başkanı Çoban, “Önümüzdeki hafta içi zemin etüdüne başlanacak ve gelecek ekibi Ahlat’ta ağırlayacağız. Önümüzdeki süreci çok daha hızlı bir şekilde ele alacağız. Artık Ahlat, inşallah şark vilayetlerinin de bütün ağırlama merkezi olarak bulunacağı bir önem arz ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız, inşallah yılda 2 gün burada bulunacaklar. Böyle olunca da inşallah Ahlat yeniden bir buluşma merkezi olacak. Türkiye’nin buluşma merkezi olacak. Şarkın özellikle buluşma merkezi olacak. Devletimizin ve Cumhurbaşkanlığı makamının forsu burada ayrı bir ithaf, işaret fişeği, tarihi yeniden sahiplenme adına Türk milletinin kararlılığını ortaya koyma erdemidir. Tüm gücümüzle Cumhurbaşkanımızın bu teveccühüne koşarak gidiyoruz. Çünkü 1071’den sonra bir de bugün Cumhurbaşkanımızın böyle tarihin stratejik bir noktasına ithafını yeniden görmek, bu milletin yeniden dirilişi anlamına da geldiği inancını taşıdığımızı paylaşıyoruz. Burası tarihteki gibi 80 milyonun ortak gelişim merkezleri arasında yer alacak. Bu heyecanla da Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı ve şükranlarımızı arz ederken, halkımıza da bu müjdeyi beyan ediyoruz. Ahlatlı bu heyecanla Cumhurbaşkanımızın 2019’da ağırlanacağı günü bekliyor. Bunu tek Ahlat değil; ilimiz, tüm şark vilayetleri bu heyecanı bekliyor. İnşallah o günü biz bir bayram edasıyla kutlayacağız. Bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz, milletvekillerimiz Cemal Taşar ve Vahit Kiler’e, valimize, kaymakamımıza ve tüm bürokratlarımıza şükranlarımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

TRT