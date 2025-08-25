Ahlat’ta Kabine Toplantısı Gerçekleşti.

AHLAT’TA KABİNE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Malazgirt zaferimizin 954’üncü sene-i devriyesini layıkıyla idrak etmek, kahraman ecdadımızı hürmetle anmak üzere bugün bir kez daha Ahlat’tayız. Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sözlerimin hemen başında canları pahasına Anadolu’yu bize ebedi vatan kılan şüheda-yı Kemali Edeple yad ediyorum. Malazgirt Destanı’nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan’a ve yiğit askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle 6 sene önce Ahlat yolunda elim bir trafik kazasında ebediyete uğurladığımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamızı da rahmetle anıyorum. Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin” dedi.

AHLAT VE GAZZE KONUŞULDU

Erdoğan, Belh ve Buhara ile Kubbetül İslam unvanına sahip Ahlat’ın hızla hak ettiği yere geldiğini vurguladı ve Okçular Vakfı’nın çabalarına dikkat çekti. “Ahlat ve Malazgirt’e halkımızın, bilhassa da gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor. Anadolu’nun Orhun abideleri olarak bilinen kıymetli hazinelerimizin Türk tarihindeki önemine mütenasip şekilde tanınması için gerekeni yapıyoruz. Bu yıl kabinemizi Ahlat’ta topladık. Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık.” ifadesini kullandı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere değinerek, “Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.” dedi.

EKONOMİK REFORMLAR VE HEDEFLER

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek son 2,5 yılda uygulanan makro ekonomik istikrar ve reform programının başarılı geçtiğini vurguladı. “İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı.” şeklinde konuştu. Merkez Bankası’nın rezervlerinin 176,5 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, borsa ve ihracat rakamlarının olumlu gidişatına dikkat çekti. “Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı. Yıllık bazda ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz.” diye ekledi. 2026’nın ekonomik reform yılı olacağını belirten Cumhurbaşkanı, Eylül ayının ilk haftasında 3 yıllık orta vadeli programı kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

ULAŞIM YATIRIMLARINA ÖNEM VERİYORUZ

Ulaştırma yatırımlarında yeni hamlelerin yapıldığını da belirten Erdoğan, Zengezur Koridoru’nun stratejik önemi ile ilgili olarak Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu Demiryolu hattının yapımının başladığını belirtti. Proje kapsamında yılda 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacağını ifade eden Erdoğan, bu hattın bölgedeki ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEKLER DEVAM EDİYOR

İklim değişikliği ile mücadele ve orman yangınlarına karşı hazırlıklara da değinen Erdoğan, “Bu yıl çıkan orman yangınlarının 4 bin 195’inin 1 Haziran’dan bu yana meydana geldiğini kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çiftçilerin yanında olduğunu, TARSİM sigortası kapsamındaki üreticilere hasar tazminatı ödemeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca Orman Yangınlarıyla mücadelenin tüm uluslararası alanda örnek teşkil ettiğini belirtti.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA ÖNEM VERİYORUZ

Erdoğan, Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşları ve ekonomik katkıları hakkında bilgiler vererek, “Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz kimsenin üstünde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir.” şeklinde konuştu. Son dönemlerde yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hakaretlerin utanç verici olduğunu belirterek, tüm vatandaşların bu ülkenin asli unsuru olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin sayısındaki artışa da değinerek, bu konudaki yeni yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, toplumun fertlerini yakından ilgilendiren birçok konuya değinerek, ekonomiden orman yangınlarına kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu. “Minarelerimizden günde beş vakit ezan-ı Muhammedi ile yükseldi. Camilerimizin kubbeleri Kur’an tilavetleriyle çınladığı müddetçe Allah’ın izniyle Türkiye ayaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı.