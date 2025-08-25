AHLAT’TA KABİNE TOPLANTISI Sona Erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta önemli açıklamalarda bulundu

AHLAT’TA KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 2 saat sürdü. Toplantının ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. “Malazgirt zaferimizin 954’üncü sene-i devriyesini layıkıyla idrak etmek, kahraman ecdadımızı hürmetle anmak üzere bugün bir kez daha Ahlat’tayız. Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan Büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, “Malazgirt Destanı’nın Muzaffer Komutanı Sultan Alparslan’a ve yiğit askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum,” sözleriyle şehitlerimizi andı.

AHLAT’TA YENİ GELİŞMELER

Ahlat’ın hızla hak ettiği yere geldiğini belirten Erdoğan, gençlerin Ahlat ve Malazgirt’e olan ilgisinin arttığını söyledi. “Geçen sene Cumhurbaşkanı kabinemizin Ankara dışındaki ilk toplantısını burada gerçekleştirmiştik. Bu yıl da kabinemizi Ahlat’ta topladık. Ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail’in bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği vahşi saldırıda 5’i gazeteci en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor,” şeklinde konuştu.

EKONOMİK GELİŞMELER VE REKORLAR

Erdoğan, son 2,5 yılda uygulanan ekonomik istikrar ve reform programlarının başarılı olduğunu söyledi. “Merkez Bankamızın rezervleri 176,5 milyar dolara ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamına ulaştık,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin yapısal dönüşümünü tamamlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

ULAŞTIRMA ALANINDAKI YENİ PROJELER

Erdoğan, ulaştırma yatırımlarında yeni hamleler yaptıklarını belirtti. “22 Ağustos günü stratejik öneme sahip Zengezur Koridoru’nu açacak olan demiryolu hattının yapımına başladık. Proje tamamlandığında Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacak,” dedi. Ayrıca, demir yolunda hedeflerinin 2028’de 17 bin 500 kilometreye ulaşmak olduğunu aktardı.

ÇİFTÇİLER VE TARIMPOLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım alanında yaşanan sorunlara da değindi. “İklim değişikliği nedeniyle tarımda meydana gelen aksaklıklar için çiftçilerimize toplam 46.5 milyar lira destek ödemesi yapacağız,” açıkladı. Aynı zamanda, tarım sigortası yaptırmaları konusunda çiftçileri uyardı.

ORMAN YANGINLARI VE MÜCADELE

Orman yangınları ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, bu yıl çıkan yangınların büyük bölümünün Haziran ayından itibaren gerçekleştiğini belirtti. “Türkiye, yangınlarla mücadelede gelişmiş bir ülke konumundadır. Herkes bilsin ki yangınlara karşı alınacak tedbirleri artırmak zorundayız,” dedi.

DIŞ MENFAATLER VE YURT DIŞI TÜRKLER

Cumhurbaşkanı, yurt dışındaki Türklerin önemine de vurgu yaptı. “Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz kimsenin siyaset yapacakları bir kum torbası değildir,” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Yurt dışındaki Türk diasporasının, vatanseverlikleri ve başarılarıyla ülkemizi temsil ettiklerini ifade etti.

KUR’AN KURSLARI VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER

Son olarak, Kur’an kurslarına katılan öğrenci sayısındaki artışa değinen Erdoğan, “30 Haziran’da başlayıp 15 Ağustos’ta sona eren kurslara katılan 2 milyon 540 bin evladımızı tebrik ediyorum,” dedi. Eğitim konusundaki bu başarıyı toplumsal bir değer olarak vurgulayarak, Türkiye’nin özgür ve istiklal içinde kalacağını belirtti.