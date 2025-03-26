Ahlat’ta Kaza: 1 Yaralı

KAZA VE YARALI BİLGİLERİ

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Ahlat ilçesinin Tunus Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Seyir halindeki 01 ARM 915 plakalı araç, sürücü G.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleye yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındı. Kazayla ilgili inceleme ise başlatıldı.