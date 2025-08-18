Ahlat’ta Kutlamalar Devam Ediyor!

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı kutlamalarının hazırlanma süreci devam ediyor. 22-26 Ağustos tarihlerinde Ahlat ve Malazgirt’te gerçekleşecek etkinlikler öncesinde, Okçular Vakfı’nın Okmeydanı’ndaki tesisinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek ‘Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı’nın tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı katıldı.

MİLLİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Tabii Okçular Vakfı’na teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bu yıl 9’uncu yıl. Bu organizasyonun öncülüğünü yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gençlerimiz için ve ülkemizin milli, manevi değerleri için çok önemli bir süreç yürütülmekte. Gençlik ve Spor Bakanlığımız buraya binlerce gencimizle katılıyor. Etkinliklerde yer alıyoruz ve çevre illerdeki gençlerimizle birlikte oluyoruz. Gençlik kampımızda her yıl binlerce gencimizi getiriyoruz. Ahlat’ı ve çevresini ziyaret ettim. Burada gençlik kampında bulunan 400 gencimizle sohbet etme fırsatım oldu. 1071 Malazgirt Zaferi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinin başlangıcını temsil ediyor ve bu değerleri gençlerimize aktardığımız bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel sporlara da büyük yatırımlar var” dedi.

HEYECANIN ARTARAK DEVAM EDECEĞİ

Bakan Bak, “Bu uğurda şehit olanların ve Sultan Alparslan’ın Ahlat’taki mezarlığındaki yüzlerce Selçuklu askerinin yaşatılması Kültür Bakanlığımızın yürüttüğü kazılarla gündeme geliyor. Önceki etkinlikler, normal seviyede geçerken, son 9 yıldır ulusal bir coşkuya dönüşüyor. Gençlerle bu süreç çok etkileyici bir hale geldi. Ayrıca, bu yıl Çanakkale’ye 110 bin gencimizi götürüyoruz. Gençler, tarihi değerleri öğrenerek aktarıyor” ifadelerini kullandı.

HERKESİ AHLAT’A BEKLİYORUZ

Bakan Bak, “Ahlat, bizim gençliğimizin oluştuğu yer. Bu süreçte çok emek verildi. Gençlerimizi Ahlat ve Malazgirt’e davet ediyoruz. Bu yerler görülmeye değer. Cumhurbaşkanımızın himayesinde güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu sürece katkı veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

YEREL DEĞERLERİN TANITIMI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Malazgirt Zaferi’ni anma programında, el sanatlarımızı, yöresel ve kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz. Yunus Enstitüsü atölyeleriyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını gençlerimize tanıtmayı amaçlıyoruz. Ayrıca sohbet çadırlarıyla tarihi hocalarımızla birlikte programlar oluşturacağız” diye belirtti.

ETKİNLİKLERİN DETAYLARI

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, “954 yıl önce Sultan Alparslan ve ordusu düşmanına karşı tarihi bir zafer kazanarak Anadolu’nun kapılarını açtı. Bu yıl Malazgirt ve Ahlat’ta eş zamanlı gerçekleştireceğimiz etkinliklerde spor, kültür ve tarihin bir arada olacağı önemli etkinlikler olacak. Geleneksel sporların yanı sıra Türk Yıldızları gösterileri de yer alacak” dedi.