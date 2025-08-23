Haberler

Ahlat’ta Malazgirt Zaferi Kutlandı

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNDEKİ COŞKU

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İsmail Altunsaray konser verdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikler, Ahlat’taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çarho etkinlik alanında ikinci gününde de çeşitli gösteri ve etkinliklerle devam etti.

Akşam saatlerinde sahneye çıkan müzisyen İsmail Altunsaray, seslendirdiği birçok güzel eserle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Konsere katılan vatandaşlar, Altunsaray’ın türkülerine hep bir ağızdan eşlik ederek etkinliğe neşeli bir hava kattı. Etkinlik alanı, coşkulu anlara sahne olan konserle Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamalarının ikinci gününü tamamladı.

Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yıldız futbolcunun maaşının 2 ile 2.2 milyon euro arasında olduğunu ifade etti.
Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

Avcılar'da kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada Nurullah O. bıçaklanarak ağır yaralanırken, olayla ilgili İlker S. gözaltına alındı.

