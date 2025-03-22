Ahlat’ta Öğrencilerden Teravih Buluşması Etkinliği

TERAVİH BULUŞMASINDA MANEVİYAT

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari Ortaokulu’nun 5. sınıf öğrencileri, Ramazan ayının manevi havasını hissetmek amacıyla teravih buluşması düzenledi. Bu özel etkinlik, öğrencilerin ibadet bilincini pekiştirmek ve Ramazan’ın ruhunu paylaşmak için organize edildi. Geleneksel hale gelen bu buluşmanın ikincisi, Selçuklu Camii’nde öğretmenleri ve velileriyle birlikte gerçekleştirildi.

RAMAZAN’IN ANLAMINI PAYLAŞMAK

Etkinlik, öğrencilerin Ramazan ayının manevi değerlerini daha yakından hissetmelerini ve toplu namaz kılmanın huzurunu yaşamalarını amaçladı. Namaz öncesinde öğrenciler, Ramazan ayının anlamı ve birlik beraberliğin önemi üzerine bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. Teravih namazı eda edildikten sonra yapılan kısa bir hasbihal ile program sona erdi.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Öğrenciler, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi. Etkinliğe katılan Meryem Şura İlhan, “Teravih namazı çok güzel geçti. Arkadaşlarımla beraber namaz kılmak bende namaz kılma hevesi uyandırdı” şeklinde ifade etti. Diğer bir katılımcı Ömer Sefa Akkaya ise, “Bu Ramazan öğretmenimizle ikinci teravih buluşmamız. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla namaz kılmak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ

Öğretmenler, bu tür etkinliklerin öğrencilerin manevi değerleri yaşayarak öğrenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Veliler de çocuklarının bu deneyimi yaşamalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, etkinliğin devam etmesini temenni etti.