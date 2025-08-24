Gündem

Ahlat’ta Toplantı Yine Yapılacak

ahlat-ta-toplanti-yine-yapilacak

CUMHURBAŞKANININ AHLAT PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunacak. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de zümre halinde Ahlat’ta toplanacak. Salı günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda halkla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISININ TARİHİ BAĞLANTILARI

Geçen yıl da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ahlat’ta aynı dönemde bir araya gelmişti. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl aradan sonra Ankara dışındaki ilk buluşması olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla özel bir gündemle Sivas’ta toplanmış ve o şehirdeki sorunlar ile ihtiyaçlar ele alınmıştı.

ANADOLU İÇİN HATIRLAMA

Erdoğan’ın programıyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

Tehlikeli Akım, Çocukları Tehdit Ediyor

Çocuklar arasında yayılan "Boğaz sıkma oyunu", hayati tehlikeler barındırıyor. Uzmanlar, bu tehlikeli aktivitenin kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyarıyor.
Gündem

İstanbul’da Ölü Bulunan Helin Uçar

İstanbul'da, 24 yaşındaki iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.