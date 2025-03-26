Ahlat’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Trafik Kazası Olayı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, kaza Tunus Mahallesi’nde bulunan Malazgirt Caddesi’nde gerçekleşti. G.S.’nin kullandığı 01 ARM 915 plakalı araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale Süreci

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazayla ilgili olarak gerekli inceleme çalışmaları başlatıldı.