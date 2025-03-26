Ahlat’ta Üç Öğrenci 4 Ayda Hafız Oldu

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimi alan üç öğrenci, dört aylık süreçte hafızlıklarını tamamladı. Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’dan gelen bu öğrenciler, Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Abdurrahman Gazi Kur’an Kursu’nda eğitim aldı. Kurs öğreticilerinden Zafer Yetişkin, “Öğrencilerimiz Diyarbakır, Cizre ve Mardin’den geldi. Hali hazırda 3 öğrencimiz hafızlık eğitimlerini 4 ayda bitirdi. Özverili bir şekilde çalıştılar. İsteselerdi daha kısa sürede bitirebilirlerdi. Tabii hafızlıkların daha sağlam olması için 4 ayda bitirdiler. Haziran ayında da sınava girerek kazanıp gidecekler” diye konuştu.

BİREYSEL HAFIZLIK HİKAYELERİ

Cizre’den gelerek hafızlığını tamamlayan Mahmut Aydın (18), “Bundan önce 4 yıllık Arapça eğitimi aldım. Mezun olduğum gibi hafız olmak istedim. Allah’ın izniyle 4 ayda bitirdim” ifadelerini kullandı. Mardinli hafızlık öğrencisi Barış Kalın (19) ise, “Arapça eğitimimden sonra Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’na geldim. Hocalarımız sayesinde hafızlığımı 4 ayda bitirdim. Allah onlardan razı olsun” dedi.

MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Diyarbakırlı kursiyer Nuh Çiçekyüz (18), “Arapça eğitimimden sonra hafızlık yapma hayalim vardı. Bu nedenle buraya geldim. Hocalarımız bizleri çok güzel bir şekilde eğitti. Allah onlardan razı olsun. 4 ayda bitirdiğim için Allah’a şükrediyorum. Tabii Ramazan ayında bitirmek manevi değeri daha yüksek oldu. Kur’an’ın indiği ayda hafızlığı bitirmek nasip olduğu için çok şanslıyım” diyerek duygularını dile getirdi.