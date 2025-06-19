Ahlat’ta Vali, Muhtarlar Toplantısı Düzenledi

TOPLANTI HABERİ

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Vali Ahmet Karakaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı düzenlendi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan bu toplantı, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Karakaya, kamu hizmetlerinin yıllar geçtikçe artan beklentilerle şekillendiğini kaydetti. Vatandaşa sunulan hizmetlerin standartlarını yükseltmek amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Karakaya, “Koordinasyon ve istişare önemli kavramlar. Eğer bir işi planlamazsak, koordine etmezsek, istişare etmezsek bazen yanlış alanlara hizmeti sevk edebiliriz” dedi. Karakaya, eksik kalmaması adına vatandaşla birlikte hareket ederek hizmet sunma çabasının öncelik olduğunu belirtti.

HİZMETLERİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTI

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, muhtarların koordinasyon içinde çalıştığını ve kamu kaynaklarının ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanılmasına yönelik çaba içerisinde olduklarını ifade etti. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir yılı aşkın süredir görevde olduğunu belirterek, “Geçen yıl bütçemizin üç katı kadar Ahlat’a yatırım sağladık ve tasarruf tedbirlerinin olduğu dönemde bu önemli bir işti” diye konuştu. Gülmez, Ahlat’ın sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirdi.

MUHTARLARIN TALEPLERİ ALINDI

Konuşmaların ardından, mahalle, belde ve köy muhtarları taleplerini iletti. Karşılıklı görüş alışverişi ile sona eren toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.