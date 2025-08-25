Ahlat, Türk Milletinin Onurudur

AHLAT’IN KÖKLÜ TARİHİ VE ANLAMı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat’ın, “Bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesi” olduğunu vurguladı. Erdoğan, Okçular Vakfınca düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulundu. Burada yaptığı konuşmada, Ahlat’ta bulunmanın ona verdiği onurun altını çizerek, “Sizlerin vesilesiyle Anadolu’nun giriş kapısı Ahlat’tan, İslam’ın kubbesi olarak zikredilen bu kadim beldeden ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum” dedi. Aynı zamanda etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Okçular Vakfı’na ve diğer katılımcılara teşekkür etti.

AHLAT’TA TARİHSEL MİSYONUN DEVAMLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ın tarihi ve kültürel önemini vurguladı. “Bugün yiğitler yurdu, gaziler otağı, şehitler diyarı Ahlat’tayız. Bugün Ertuğrul Gazi’nin doğduğu ata şehrimizdeyiz” diyerek, bu toprakların geçmişteki kahramanlıklarla dolu olduğunu dile getirdi. Buradaki tarihi eserlerin sadece kültürel varlıklar olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin birer temsilcisi olduğunu ifade etti. “Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir” diye ekledi.

AHLAT’IN İMAN VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ın tarihsel kimliğini anlatan dizeleri okudu. Ahlat’ın, “bin yıl öncesinden bugüne kurulan iman, kültür ve medeniyet köprüsü” olduğunu belirtti. Gözlerimizi açan ve köklerimizi hatırlatan bir yer olarak Ahlat’ın, şehitlerin kanlarıyla sulanmış olduğunun altını çizerek, “Bu vesileyle Malazgirt Zaferi’nden Çaldıran Muharebesine, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz destanına, bu vatan için canlarını ve kanlarını veren şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi. Aynı zamanda, bu vatanın ve değerlerin yaşatılmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.