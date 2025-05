Ahlatcı Çorum FK, Kızılkaya Tarım’ı Yendi

ÇORUM FK, KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR’U YENDİ

MAÇ DETAYLARI

Stat olarak Çorum’da gerçekleştirilen karşılaşmada hakem koltuğunda İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfi Aydın ve Hasan Erdoğan bulunuyor. Ahlatcı Çorum FK, kadrosunda Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Landre (Dk. 61 Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Diniyev) ve Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya) isimlerini oynatıyor. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Kappel (Dk. 69 Safa Kınalı), Akabueze (Dk. 83 Okyere), Sambou, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 46 Hakan Erçelik), Alpay Çelebi, Ogundu, Begic ve Çağrı Giritlioğlu’nu sahaya sürüyor.

MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 41. dakikasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’dan Sambou, takımına bir gol kazandırıyor. Ancak 78. dakikada Ali Akman ve 90+7. dakikada Suat Kaya’nın golleriyle Ahlatcı Çorum FK, maçı 2-1 kazanıyor. Bu sonuç, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’un ligde küme düşen 3. takım olmasına neden oluyor.

SARILAR VE ÇİZGİLER

Karşılaşmanın sarı kartları da dikkat çekiyor; 43. dakikada Hasan Hüseyin Acar, 80. dakikada Çağrı Giritlioğlu ve 90+2. dakikada Begic (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor) kart görürken, 57. dakikada Kadir Seven ve 90+2. dakikada Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK) da sarı kart alan diğer oyuncular oluyor.