“Ahmed Kutucu A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı”

SAKATLIK NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

İkas Eyüpspor’da mücadele eden milli futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı sebebiyle UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynanacak olan A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafında yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor’un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Millî Takımımızın Riva’daki kampında devam edilmekteydi” denildi.

AHMET KUTUCU’NUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Ancak, Ahmed’in sakatlığının A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisine kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı” ifadesi yer aldı. Böylece, Ahmed Kutucu, milli takımdaki 4. isim olarak kadrodan çıkmış oldu. Daha önce Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül’ün de sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi.