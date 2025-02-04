Ahmed Kutucu Gol Attı, Osimhen Yalnız Kaldı

GALATASARAY GAZİANTEP FK’Yİ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 22. haftasında birçok eksikle Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray, yeni transfer Ahmed Kutucu’nun attığı gol sayesinde zorlu deplasmandan galip ayrılmayı başardı. Maç sonrası ise Ahmed Kutucu ve Osimhen gündemde yerini aldı. Detaylara bakalım… Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Takımda transfer görüşmeleri süren Nelsson ve Batshuayi’nin yanı sıra sakatlıkları olan Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Kerem Demirbay maç kadrosunda yer almadı. Ev sahibi ekipten Ahmed Kutucu, beşinci dakikada bulduğu golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bir diğer yeni transfer Morata’nın 69. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray üç puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY’IN OYUNUNUN KALBİ

Uğur Melke, “Gaziantep’teki ilk devrede Galatasaray’ın tüm aksiyonlarını yaratan Mertens’ti. Daha maçın başında Ahmed’e gol attırdı. İlk yarıda etkili şutlar ve paslarla takıma katkı verdi. Mertens, Galatasaray’ın oyun kalbi konumunda.” dedi.

OSIMHEN YALNIZ KALDI

Ahmet Çakar, “G.Saray’ın hücum aksiyonlarından hiçbirini göremedik. İkinci yarı çok kritik bir pozisyon vardı. Osimhen kaleye vurması gerekirken Ahmed Kutucu’nun önüne bıraktı. İyi vursa belki de son dakikaları stresle geçirmeyeceklerdi. Osimhen’in çok yalnız kaldığını söylemek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ZOR ŞARTLARDA ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Ömer Üründül, “Ajax maçı sonrası oyuncularda bir yorgunluk ve moral bozukluğu vardı. Ancak çok erken gelen gol, durumun lehine gelişmesine neden oldu. Ahmed Kutucu’nun attığı gol, sıkıntılı bir maçta önemli bir üç puan getirdi.” şeklinde yorumladı.

PSİKOLOJİK AÇIDAN KRİTİK MAÇ

Levent Tüzemen, “G.Saray bu maçı kazanması açısından önemli bir puan farkı sağladı. Gelecek günlerde yeni transferlerin katkı vereceğini göreceğiz. Maç, Galatasaray için ayrıca psikolojik bir üstüne basma noktasıydı.” dedi.

YÜREK SANCISI OYNAYAN BİR MAÇ

Bülent Timurlenk, “İlk yarıda Kaan ve Ahmed ile goller bulamayan takım, son dakikaları yürek sancısıyla geçirdi. Morata ve Lemina gibi oyuncular zamanla daha iyi uyum sağlayacak.” yorumunu yaptı.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Mustafa Çulcu, “Hakemin verdiği ve vermediği kararlar bazı pozisyonlarda şaşkınlık yarattı. Özellikle Torreira’ya gösterilen sarı kart tartışmalıydı.” diyerek hakemin kararlarını eleştirdi.