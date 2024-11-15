Ahmed Kutucu Kadrodan Çıkarıldı!

AHMED KUTUCU KADRODAN ÇIKARILDI

İkas Eyüpspor’da forma giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor’un Adana Demirspor A.Ş. ile gerçekleştirdiği karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan futbolcunun tedavisi, hafta başında A Milli Takımımızın Riva’daki kampında devam ediyordu. Ancak, Ahmed’in sakatlığının A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maçları süresince geçmeyeceği belirlendiği için, milli futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ SAKATLIKLAR

A Milli Takım’da daha önce Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.