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Spor

Ahmed Kutucu Kadrodan Çıkarıldı!

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AHMED KUTUCU KADRODAN ÇIKARILDI

İkas Eyüpspor’da forma giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor’un Adana Demirspor A.Ş. ile gerçekleştirdiği karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan futbolcunun tedavisi, hafta başında A Milli Takımımızın Riva’daki kampında devam ediyordu. Ancak, Ahmed’in sakatlığının A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi maçları süresince geçmeyeceği belirlendiği için, milli futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ SAKATLIKLAR

A Milli Takım’da daha önce Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.

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