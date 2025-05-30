Ahmet Ali’nin Bedeni Bulundu, İhbar Edildi

AHMET ALİ’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa’da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan 13 yaşındaki Suriyeli Ahmet Ali’nin cansız bedeni, 5 gün boyunca süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi’nde gerçekleşti. Yürürken dengesini kaybeden Ahmet Ali, sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği belirlenen Ali, akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi. Dört gün boyunca gerçekleştirilen arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine, kanalın suyu kesildi ve yeni bir arama süreci başlatıldı. Bugün, Ahmet Ali’nin düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Ahmet Ali’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay ile ilgili olarak devam eden bir soruşturma bulunuyor.