Ahmet Ali’nin Cesedi Bulundu, Olay Devam Ediyor

ŞANLIURFA’DA KAYBOLAN AHMET ALİ’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Ahmet Ali’nin cansız bedeni, kaybolduğu günden 5 gün sonra bulundu. Olay, Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Ali, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Yüzme bilmediği anlaşılan Ali, akıntıya kapılarak kayboldu.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile birlikte su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Dört gün boyunca devam eden arama çalışmaları sonuç vermeyince, sulama kanalının suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı. Bugün, Ahmet Ali’nin düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde cansız bedeni tespit edildi. Ahmet Ali’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.