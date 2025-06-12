Ahmet Altan, Gülnur Altan’ı kaybetti

AHMET ALTAN’IN KAYBI VE GÜLNUR ALTAN’IN HAYATI

Edebiyatın önemli isimlerinden Ahmet Altan, yaşam arkadaşı Gülnur Altan’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyor. 76 yaşında hayatını kaybeden Gülnur Altan’ın hayatı ve kimliği ise pek çok kişiyi meraklandırıyor. O, neden vefat etti? Gülnur Altan kimdir?

GÜLNUR ALTAN’IN SAĞLIK SORUNLARI

Ahmet Altan’ın eşi Gülnur Altan, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Yaşamını yitirmesinin ardından, yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Gülnur Altan, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TABİYETİ VE AİLESİ

Sanat ve medya camiasında bilinen bir isim olan Altan, ünlü tiyatrocu Bülent Bilgiç’in kız kardeşi olarak da anılıyor. Ailesi ise Türkiye’nin köklü tanınmış ailelerinden biri olan Akmeşe Bilgiç Ailesi’ne dayanıyor.

ENTELEKTÜEL ÇEVRELERDE TANIYOR

Gülnur Altan, yaşamı boyunca medyada sıkça görünmese de, Ahmet Altan ile olan birlikteliği sayesinde özellikle entelektüel çevrelerde tanınmış bir isim oldu. Evlilikleri süresince, Ahmet Altan’ın zor dönemlerinde ona destek olan en önemli kişilerden biri olarak ön plana çıktı.